先週（4月6日週）のS&P500は3.56％上昇、ナスダック100は4.45％上昇 先週（4月6日週）の米国株式市場は力強く反発しました。S&P500は前週比3.56％上昇、ナスダック100は4.45％上昇、NYSE FANG＋指数は6％上昇し、相場上昇を主導したのはメガキャップ株でした。 今回の反発の最大の背景は、中東情勢を巡る過度な警戒感がいったん和らいだことです。米国とイランの間で2週間の停戦が意識されたことで、市場には一定の安心