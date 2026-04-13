ウクライナへの侵略を続けるロシアのプーチン大統領が１２日の正教の復活祭（イースター）に合わせて宣言した３２時間の停戦期間が１３日午前０時（日本時間同日午前６時）、終了した。ウクライナも応じる構えだったが、互いに相手が「停戦違反」を繰り返したと主張した。露国防省は１２日午前までに、露軍陣地に対する攻撃などウクライナ軍の停戦違反が計１９７１件確認されたとＳＮＳで発表した。これに対し、ウクライナ軍参