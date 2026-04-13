お笑いコンビ・サバンナの八木真澄が１２日放送のＭＢＳ・ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。陣内智則、横山由依らを相手にお金にまつわる「熱血授業」を行った。超難関の国家資格「１級ファイナンシャル・プランニング技能士」（ＦＰ１級）の資格を持つ八木は、現在都内の賃貸マンション暮らしも、将来はマイホーム購入を考える横山へ、「今、（都内の住宅は）高いですよね」と話し、都市部に賃貸で住み、郊外に別荘を持つロ