【モデルプレス＝2026/04/13】山崎貴氏が監督・脚本・VFXを務める11月3日公開の新作映画「ゴジラ-0.0」（ゴジラマイナスゼロ）のファーストティザー映像が、日本時間15日朝7時55分よりカウントダウンが開始され、公開されることが発表された。【写真】「ゴジラ-1.0」アカデミー賞で着用の“ゴジラシューズ”が話題◆「ゴジラ-0.0」ファーストティザー映像公開山崎監督が、現地時間4月14日午前9時（日本時間4月15日午前1時）に、ア