【モデルプレス＝2026/04/13】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第11話が、4月13日に放送された。Aぇ! groupの佐野晶哉が初登場し、反響が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「風、薫る」初登場したSTARTO24歳アイドル◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の