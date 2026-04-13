フライかライナーか迷う打球は最初の直感/主観で判断する！ 「ゴロ」「フライ」「ライナー」打球はこの3つが基本! バッターが打ち返した打球には、基本的に「ゴロ」「フライ」「ライナー」の3パターンがある。記号と、打球が飛んだ位置を組み合わせることで、 どこにどんな打球が飛