日銀4月利上げ確率が低下、米イラン情勢読めず政策方針は「様子見」か 先週末の米イラン協議は決裂。トランプ米大統領は米国がホルムズ海峡を封鎖すると発表したほか、イランへの限定的な攻撃再開を検討している。そうなれば2週間の停戦が早期に打ち切りになる可能性がある。一方で、トランプ氏「TACO」トレードになる可能性もあり、当面は不安定な動きが続く見通し。 不確実性の高まりを受け日銀の4月利上げ確率が低