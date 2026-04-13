◇NBAブルズーマーベリックス（2026年4月12日アメリカン・エアラインズ・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が12日（日本時間13日）、敵地マーベリックス戦で7戦連続のベンチ入り。第2Qから途中出場したが、前半は無得点ノーアシストに終わった。チームは56ー80と大量リードを許して前半を折り返した。前回の試合となった9日（同10日）の敵地ウィザーズ戦では、第1Qから途中出場すると“絶品”ノールックバウンズパス