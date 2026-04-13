「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。「今日のごみトリビア」として、意外と知られていないポンプ式整髪料の分別方法を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】ポンプ式の整髪料「容器はプラ資源」「ポンプ部分は可燃（不燃地域あり）です」「理由は金属のバネが入っていて、複合素材だからです！」 【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「ポンプ式の