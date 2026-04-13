松竹は13日、歌舞伎座「四月大歌舞伎」に出演している尾上琴也が休演することを発表した。公式サイトで「歌舞伎座「四月大歌舞伎」、尾上琴也休演のお詫び」と題したリリースをアップ。「歌舞伎座「四月大歌舞伎」昼の部『裏表先代萩』の鶴千代に出演しております尾上琴也ですが、体調不良のため休演し、当面の間、代役にて上演いたします」と説明した。