１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円７１銭前後と前週末の午後５時時点に比べ４０銭弱のドル高・円安で推移している。 １０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２７銭前後と前日に比べ３０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。一時１５８円９０銭台に軟化したものの、「有事のドル買い」は根強く１５９円３０銭台に上伸する場面があった。