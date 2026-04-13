「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１０時現在で、アスリナが「売り予想数上昇」で５位となっている。 １３日の東京市場で、アスリナは４日続落。１０日取引終了後に発表した２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の連結決算がネガティブ視されているようだ。 第２四半期累計の売上高は前年同期比４５．０％減の３６００万円、営業損益は１億８５００万円