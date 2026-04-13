ヨンドシーホールディングスが逆行高し５日ぶりに反発している。前週末１０日の取引終了後に発表した２７年２月期連結業績予想で、売上高７２０億円（前期比２．９％増）、営業利益３６億円（同２８．４％増）、純利益２３億円（同２８．３％増）と大幅増益を見込み、年間配当予想を前期比２円増の８５円としたことが好感されている。 「４℃」ブランドを中心にジュエリーＳＰＡを展開するエフ・ディ・シ