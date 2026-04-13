山梨県・富士本栖湖リゾートで「ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」が今シーズンの営業を開始しました。開業5周年を迎える2026年度は、オランダから寄贈された36種・約3,230球の新たな球根花が加わり、これまで以上に色彩豊かな英国式庭園が広がります。同時開催の「富士芝桜まつり」とともに、富士山を望む絶好のロケーションで絵本の世界を満喫できるチャンス。イングリッシュガーデンの見どころからアクセス情報、