韓国で最近、きわめて奇妙な出来事があった。【写真】BTSメンバーに“奇襲キス”…日本人女性「蛮行」の瞬間BTSによるソウル・光化門（クァンファムン）での公演は、韓国の国益に大きく寄与するイベントであり、他国から羨望のまなざしを向けられるような出来事だった。ところが、その恩恵を受けるはずの韓国のネットユーザーや一部メディアが、激しい非難を浴びせたのだ。イベント進行上の技術的な問題を指摘するレベルを超え、特