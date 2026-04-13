●イラン停戦合意もサプライチェーンには深刻な影響か 今回もどうしてもイラン情勢には触れておかねばならないだろう。4月7日、ようやく米国とイランの間で停戦合意となったが、残念ながら事態が完全に収束したとは言えない状況のようだ。こうなってくると、2026年度の企業業績への影響は避けられないと言えるだろう。 日本は石油の備蓄が多いため､当面の影響は軽微と思われる｡だが東アジア全体への波及については