作家の岸田奈美氏(34)が13日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。ダウン症を持つ弟の良太さんとの向き合い方について語った。この日のテーマは、障がいのある家族が大人になった時のこと。障害や難病を持つ兄弟姉妹がいるきょうだい児についても特集された。奈美氏の母のひろ実さんは「奈美に良太のことを見てほしいとは小さい時から全く考えてない」ときっぱり。「奈美にも本人にも“自分の人生を楽しみなさい”っ