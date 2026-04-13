JTは5月25日、国内紙巻たばこ「メビウス」のイーシリーズから、「メビウス・イーシリーズ・12」(500円)を全国のコンビニエンスストア及びたばこ販売店等で発売する。「メビウス・イーシリーズ・12」「メビウス・イーシリーズ・10」(いずれも500円)メビウス・イーシリーズでもさらに深いたばこの旨みを感じてもらいたいという想いから、同商品は、従来のイーシリーズと比べて豊かな香りに特徴を持つ黄色葉の配合比率を高め、より一