ラクに過ごしたい日でもオシャレはしたい！ そんな気分の日こそ、つい頼りがちなパンツスタイルから一歩踏み出してみませんか？ 今回は、動きやすさと穿き心地を兼ね備えた【GU（ジーユー）】のスウェットスカートに注目。スタッフさんのリアルな着こなしとともにご紹介します。パンツ一辺倒から抜け出す、スカートという新しい選択肢をチェックしてみて。 オシャレに見えて着心地抜群な優秀ナロー