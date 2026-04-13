◆下総Ｓ・３勝クラス（４月１８日、中山競馬場・ダート１８００メートル）デビュー前から注目してきたターコイズフリンジ（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ブラックタイド）は前走で初めて掲示板を外す結果（７着）に終わったが、敗因は明確。長期休養明けで馬体重は２２キロ増。ゲートは伸び上がるように出て理想のポジションがとれず、久々の影響でモタれる面も見せていた。その後はいったん放牧に出て３月２５日に美浦トレ