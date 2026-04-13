【PB（Duncan‥恐らく）】（東京都takanaumai59歳）1982年春、水道橋にあったイケベ楽器で出会いました。中古で5万円。Duncanのロゴシールが貼られ、店員さんによると「セイモア・ダンカンのPUを載せてるよ」。小遣いを握り、トーカイかグレコを買うつもりだった15歳の中学生は「ダンカンってPUだけでなく楽器本体出してるの？」と混乱。ビビりつつも掘り出し物を見つけた気になり、ロゴシールを頼りに買いました。Duncanを手