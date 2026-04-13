◆米大リーグドジャース２―５レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース佐々木朗希投手（２４）が投球時に癖を盗まれているようだ。米野球専門メディア「ファウルテリトリー」プロデューサーのＭ・ビア氏は、この日のレンジャーズ戦で佐々木が直球と変化球を投げる際の二塁走者の動きを比較する動画をＸにアップした。これによると二塁走者のニモが初回、変化球の時にはジャン