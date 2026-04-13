カズがベンチ入りの福島はいわきに2-3で敗戦福島ユナイテッドFCは4月12日、ホームで行われた百年構想リーグ第10節でJ2のいわきFCと対戦。2-3で逆転負けを喫し福島ダービーは2連敗となった。59歳のFWカズ（三浦知良）は7試合連続でベンチ入りしたが出場機会はなし。第5節の長野戦以来5試合連続で出番はなく、試合後には「現実は厳しい。もっとアピールしないと」と出場へ意欲をみせた。前節J2の北海道コンサドーレ札幌相手にア