高市早苗首相が「時は来た」とし、憲法改正の意志を改めて表した。高市首相は12日、東京のホテルで開かれた自民党党大会に出席し「発議に何とかめどが立ったと言える状態で、来年の党大会を迎えたい」と明らかにした。与党の自民党はこの日、改憲を含む新しいビジョンを発表した。自民党は特に改憲について「今後30年のわが国の安全保障を考えるうえでも、これまでになく死活的に求められている」と強調した。自民党は昨年11月に立