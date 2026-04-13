グループBTS（防弾少年団）が9日と11〜12日、韓国・高陽（コヤン）総合運動場主競技場で「BTS WORLD TOUR 『ARIRANG』」の初公演を盛況のうちに終えた。計3公演に約13万2000人の観客が詰めかけた。公演会場は、四方が開かれた360度開放型ステージを中心に、1公演につき約4万4000人の観客が隙間なく入り、壮観を成した。BTSのルーツとアイデンティティーを込めた5枚目のフルアルバム『ARIRANG』の収録曲のステージが、韓国的な演出