フランスで9歳の少年が、約1年6カ月にわたり父親の貨物車の中に監禁された状態で生活していたことが発覚し、地域社会に衝撃を与えていると、AP通信が11日（現地時間）、報じた。スイスとドイツの国境に近いフランス東部ハーゲンバッハの検察は同日、声明を通じて、車内から子どもの声がするという住民の通報を受けて警察が出動し、その過程で劣悪な状況に置かれた少年を発見したと発表した。検察によると、警察が車両のドアを強制