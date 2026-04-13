韓国U−20（20歳以下）女子代表が3大会連続となる国際サッカー連盟（FIFA）U−20女子ワールドカップ（W杯）本大会進出を決めた。パク・ユンジョン監督が率いるU−20女子代表は12日（日本時間）、タイ・パトゥムターニーのタンマサート・スタジアムで2026アジアサッカー連盟（AFC）U−20女子アジアカップ準々決勝に臨み、延長を含む120分間の激戦の末、タイ代表に2−1で勝利した。4強入りを果たした韓国は、9月にポーランドで開催さ