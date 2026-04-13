アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。「ディズニー ファンタスピーク」にて、ディズニー映画『ズートピア』公開10周年を記念した「春の学習応援イベント」が開催されています☆ ディズニー ファンタスピーク「2026 春の学習応援イベ