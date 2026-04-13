今年はハロプロ全楽曲がサブスクで解禁され、4月11日からは「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -」が始まった。モーニング娘。初期の楽曲も再注目されるいま、後藤真希の加入後に「LOVEマシーン」（1999年）がミリオンヒットに輝き、初代エースの安倍なつみ卒業まで続いたモーニング娘。の“黄金期”を振り返る。（全2回の1回目）【画像】13歳での金髪姿→“圧巻ボディ”アラフォーと思えぬ美しさが話題と