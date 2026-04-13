声優・アーティストとして活動する伊達さゆりの記念すべき1stライブが4月11日、12日に東京・EX THEATER ROPPONGIで開催された。ライブタイトル『Party!Party!!Party!!!』にちなみ、ポップでラグジュアリーなステージが展開。12日（２日目）の公式レポートが到着した。【写真】超ミニスカ！伊達さゆり1stライブの様子ライブでは影ナレーションを本人が自ら担当。パーティーの参加者たちに「アミューズメントパークのお姉さん風