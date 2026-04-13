〈後藤真希と「LOVEマシーン」登場で揺らいだ安倍なつみのプライド…モーニング娘。「黄金期」はなぜ終わりを迎えたのか〉から続く14歳の新メンバー杉原明紗が加入し、4月11日から全国ツアーがスタートしたモーニング娘。'26。ハロプロ全楽曲がサブスクで解禁されたことで、平成と令和の活動と楽曲、いずれもが注目されている。後藤真希や安倍なつみらの卒業まで続いた“黄金期”が終わり、高橋愛が率いた伝説の“プラチナ期”は