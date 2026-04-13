「ABEMA（アベマ）」は12日、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#113を放送。パラパラを踊る動画でTikTok再生回数220万回を突破したギャル・らんさんが登場した。【番組カット】みちょぱ、“18年間彼氏ゼロ”ギャル職人にアドバイスおよそ7センチのロングネイルにド派手な髪型というルックスながら、週6日で壁紙などを貼るクロス職人として働いているという意外な職業を明かし、スタジオを