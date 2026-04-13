いつもとは違う格好を、共演者たちがイジり倒した。「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」4月10日生放送回でのこと。冒頭、MCを務める安田大サーカスのクロちゃんが不在だった。理由は飛行機の遅延。スタジオに到着したのは、ラスト20分くらいのタイミングだった。【映像】クロちゃんの私服姿ボートレース丸亀12Rの予想中、クロちゃんは「来たしん、来たしんよ！」とせわしなく登場。共演者たちが「びっ