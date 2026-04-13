日本卓球協会は13日、9月19日に開幕するアジア大会（愛知・名古屋）に出場する日本代表候補選手の男女各5人を発表した。2大会連続の張本智和（22）・美和（17）兄妹、早田ひな（25）や、初出場となる伊藤美誠（25）らが選出された。エントリー種目（男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス）は5月中旬の発表を予定。卓球は9月20日から9月28日まで、愛知・豊田市の「スカイホール豊田」で開催される予定となっている。前回の中