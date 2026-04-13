◇ナ・リーグパドレス7─2ロッキーズ（2026年4月12日サンディエゴ）パドレスは12日（日本時間13日）、本拠でのロッキーズ戦で打線が3発を含む7得点で快勝。4連戦全勝とスイープに成功し、5連勝を飾った。初回にマチャドの中犠飛で先制点を奪うと、4回にはフランスの今季1号ソロで加点。3─0の5回に2点を奪われたが、その裏、マチャドの適時打でリードを広げると、6回にはロレアノに2ラン、7回にはメリルにソロが飛び出し