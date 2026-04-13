エイチ・アイ・エス（HIS）は、ゴールデンウィーク（4月24日〜5月6日）の旅行予約動向をまとめた。海外旅行の予約者数は前年比26.7％増と大幅に増加し、平均単価は同4.3％増の218,400円となった。人気出発日は5月2日で、次いで4月29日、5月1日と続いた。地域別ではアジアが全体を牽引し、東アジアが全体の41.2％を占めて最も人気が高かった。ヨーロッパも同34.2％増と好調な一方、中近東は中東情勢の影響で同17.4％減と前年割れと