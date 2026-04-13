◆ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハワイアンビュッフェ。ハワイのローカルフードも！ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのブッフェダイニング「アーカラ」で、2026年5月11日（月）から8月6日（木）まで開催される「ハワイアンブッフェ2026」。一足早く夏気分を味わえるトロピカルな料理が勢揃い。パークの余韻に浸りながら、南国リゾートへ旅したような贅