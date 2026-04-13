◆オズモールアワード・おひとりさま予約数1位＆ディナー予約数8位の2冠！東京ドームホテルの編集部レポ。最上階の絶景イタリアンオズモールアワードのおひとりさま予約数1位＆ディナー予約数8位と、2冠を獲得した人気店、東京ドームホテルのスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」。地上150mに位置する絶景レストランで、実は記念日ディナーでの利用にもおすすめ。そこで、編集部が友達の誕生日をお祝いするべく、デ