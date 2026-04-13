◆部下に怒ってしまったと落ち込んでいたら…猫たちが励ましてくれて…？／深夜3時のくろねこ喫茶2(9)ねえ、知ってる？真夜中に猫が集まる喫茶店があるんだって。「ねことじいちゃん」作者による書き下ろし連載。◆【第9話-1】｜猫顔プチシュークリーム（C）ねこまき（ミューズワーク）／スターツ出版無断転載禁止【1/3ページ】本日のお客様は、なにやらお疲れのようで…？