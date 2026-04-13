関西の話題を2つお伝えします。▼和歌山・九度山町の「丹生川渡し」子どもたちが将来の夢を書いたり手型をうろこに見立てたりしたこいのぼり。川の上で悠々とそよ風に揺れています。 和歌山県九度山町の春の風物詩「丹生川渡し」は、地元の商工会青年部らが毎年この時期に行っていて今年で41回目。5月5日の「こどもの日」まで見られるということです。 ▼京都・天橋立の一斉清掃日本三景のひとつ、京都の天橋立では