朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の元人気選手で、料理人のこめおがイメチェン姿を公開し、反響を呼んだ。「報告です。初心を思い出す為に頭丸めました」と綴り、久々の坊主頭にした姿を投稿した。引退後は髪を伸ばしてきただけに、コメント欄などでは「極道じゃん」、「こめおはやはりこれ」、「１番似合う気がする」、「見た目怖いけど優しそうで