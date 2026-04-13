蝉谷めぐ実『見えるか保己一』（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）高田在子『飛上りもん』（中央公論新社）八木荘司『遠い標的』（新潮社）いまだ三月ではあるが、蝉谷（せみたに）めぐ実『見えるか保己一（ほきいち）』は今年の大収穫だと言ってしまおう。全盲の身で『群書類従』を編纂（へんさん）した江戸時代の国学者・塙（はなわ）保己一の物語である。だがこれは彼の評伝小説でもなければ、障害を乗り越えて名を残したという偉人伝でも