子どもの頃、築１００年近い古い家に住んでいた。隙間風はすごいし、照明の規格が古すぎて裸電球の部屋もあったし（笠を弟がヨーヨーで割ったせいだ）、梅雨の時期に天井からキノコが生えてきたこともある。新しいかっこいい家に住んでいる友だちがうらやましくてたまらなかったけれど、一方で、物置の埃（ほこり）に覆われた箱から女王様がかぶりそうな（と子どもの私は思った）帽子が出てきたり、何に使うのかわからない道具や