NHK出版は4月10日、『寝た子は起こすな「早起き神話」の深刻な現実』(志村哲祥 著/1,023円)を同社ECサイト、Amazonなどで発売した。『寝た子は起こすな「早起き神話」の深刻な現実』(志村哲祥 著/1,023円)健康的な生活習慣と信じられてきた「早起き」。しかし実は、早起きに健康上のメリットはあまりないどころか、寝不足の決定的な原因となり、思春期の子どもの学力や心身の健康に深刻な影響を及ぼしている可能性があるという。そ