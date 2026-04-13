外見のコンプレックスなど、ひそかに気にしていることを「むしろそこがいいんじゃない？」と言われたら、誰だって嬉しいものです。合コンなどで「自信がない男性」に出会ったら、どんな「言い替え」をしてあげるといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「スペックに自信がない男性を勇気づける『絶妙な言い替え』」をご紹介します。【１】オタクぶりを「いろんなジャンルに詳しいんで