SEVENTEENのドギョム×スングァンが、新曲『Feel Me』で“運命”を歌う。『Feel Me』は、NHN Bugsのオリジナル音源リリースプロジェクト「essential；studio」を通じて公開される楽曲だ。【写真】「日本で…」スングァン、CARATとの遭遇エピソードスングァンが自ら作詞に参加し、偶然を越えて運命となった相手に伝える確かな告白を描いた。軽快なリズムと洗練されたシンセサウンドが加わり、都会の夜風を受けて走るかのような自由