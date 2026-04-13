名古屋市内のポーカー店「じゃんけんポーカー」で店長だった男性（当時25歳）が亡くなったのは、長時間労働や上司による暴行が原因だったとして、両親が運営会社と上司である代表者を相手取り、約1億600万円の損害賠償を求めた訴訟。名古屋地方裁判所（松田敦子裁判長）は3月18日、自死との因果関係を認め、計約1億160万円の支払いを命じた。男性の母親は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「（判決で）正義が認められ、本