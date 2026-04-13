コスト削減や人手不足などを背景に無人化が進む鉄道の駅。そのトイレから「トイレットペーパー」が消えている。そんなSNS投稿が注目を集めた。投稿によると、JR東日本管内の無人駅の一部では、トイレの設備自体は残しながらも、トイレットペーパーの設置が終了しているという。利用者の間で波紋が広がっている。●「絶望感がやばそう」「昔は当たり前だった」発端となった投稿には、次のように書き込まれている。「駅無人化したか