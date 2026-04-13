堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜後9：00）の第1話が4月12日に放送され、孤高の天才を演じる堤の存在感と、車いすラグビーを題材にした物語が大きな反響を呼んでいる。【写真】ネット反応…”名作を思い出した”シーン本作は、弱小の車いすラグビーチームが困難を乗り越え成長していく姿を描く群像劇。脚本は金沢知樹が手がけ、日本車いすラグビー連盟の監修のもと、激しい接触が特徴の競技性や男女混合競