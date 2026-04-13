13日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台後半で取引された。午前10時現在は前週末比36銭円安ドル高の1ドル＝159円70〜72銭。ユーロは55銭円安ユーロ高の1ユーロ＝186円65〜67銭。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が合意に至らず「有事のドル買い」の動きが出た。市場では「日銀による為替介入の警戒感もある」（外為ブローカー）との声があった。